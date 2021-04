Più di 3.000 soldati della Guardia Nazionale schierati in città

(LaPresse) Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza a Minneapolis al termine del processo per la morte di George Floyd, in attesa della sentenza. Un presidio in cui i manifestanti hanno ballato e camminato per le strade del centro. Più di 3.000 soldati della Guardia Nazionale, insieme ad agenti di polizia, schierati in città.

