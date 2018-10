Spagna, tempesta a Maiorca: almeno 9 morti e 5 dispersi. È allerta a Ibiza e Formentera

L'ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Spagna ha già causato almeno nove morti, sei dispersi e tre feriti nella città maiorchina di Sant Llorenc des Cardassar, a 60 chilometri da Palma di Maiorca. Nel paese di circa ottomila abitanti, più di 200 persone sono state costrette ad abbandonare le loro case dopo una tempesta che si è abbattuta sulla zona, scaricando circa 233 litri d'acqua per metro quadrato in sole due ore. Lo riferisce El Pais. E ora le vicine isole di Ibiza e Formentera sono in allerta elevata per lo spostamento delle tempeste.

L'intensità della tempesta ha causato l'esondazione del torrente Ses Planes, solitamente in secca, che ha distrutto l'area urbana trascinando decine di auto e allagando case. Il vice sindaco di Sant Llorenc ha riferito che due delle cinque vittime sono una coppia britannica che viaggiava a bordo di un taxi, il cui autista è disperso. Un'altra delle vittime è un uomo anziano con mobilità ridotta trovato intrappolato nel seminterrato della sua casa.

Secondo i servizi di emergenza delle isole Balerari, quattro persone sono morte a Sant Llorenc des Cardassar, un villaggio nell'entroterra di Maiorca, e una quinta persona a S'Illot, sulla costa. Circa 100 operatori extra di emergenza sono stati spediti dal continente all'isola, insieme a due elicotteri, otto veicoli e cani da ricerca. Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha twittato i suoi "sostegno e solidarietà ai parenti e agli amici delle vittime e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragica alluvione". Fra i morti "abbiamo due cittadini britannici e due abitanti di San Lorenzo (Sant Llorenç)", ha riferito Antonia Bauza, vice sindaca di Sant Llorenç, su radio Cadena Ser, aggiungendo che anche fra i dispersi ci sono due britannici.

Le inondazioni sono state la conseguenza dell'esondazione di un corso d'acqua dopo che "220 litri di pioggia per metro quadrato sono caduti nelle ultime ore" nella zona, ha spiegato ancora la delegazione del governo centrale nelle Baleari. L'area più colpita si trova circa 60 chilometri a est di Palma di Maiorca, la capitale dell'isola. Le immagini diffuse dalla tv pubblica spagnola e dai media locali mostrano le auto trascinate dalla corrente e case inondate. I soccorritori sono all'opera per cercare i dispersi. Un centinaio di unità di rinforzo sono arrivate mercoledì mattina sull'isola, insieme a due elicotteri, otto veicoli e due cani.



La Camera dei deputati spagnola ha osservato un minuto di silenzio mercoledì mattina. Il capo del governo spagnolo, Pedro Sanchez, che è atteso sul posto, ha sottolineato su Twitter la sua "solidarietà" e il suo "sostegno alle famiglie e agli amici delle vittime, come a tutte le persone colpite da queste inondazioni tragiche". E la star del tennis Rafael Nadal, originario di Maiorca, ha annunciato su Instagram di avere messo a disposizione le camere dei suoi centri sportivi per le persone rimaste senza casa a seguito delle alluvioni.

