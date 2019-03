Olanda, spari a Utrecht: ci sono diversi feriti

Una sparatoria è avvenuta a Utrecht, in Olanda, e diverse persone sono rimaste ferite. Lo riferisce la polizia locale.

Secondo quanto riporta il portale di informazione olandese Algemeen Dagblad (AD), che cita alcuni testimoni, una o più persone hanno aperto il fuoco in un tram all'altezza di 24 Oktoberplein e la polizia ha fatto scattare una caccia all'uomo. La stessa testata riporta che i soccorritori sono al lavoro sul tram e che sul posto è stata inviata una unità anti-terrorismo.

Milano, 18 mar. (LaPresse) - La polizia di Utrecht ha scritto su Twitter: "Una sparatoria è avvenuta a 24 Oktoberplein a Utrecht in un tram ed è stata segnalata alle 10.45. Diverse persone sono rimaste ferite. Diversi elicotteri medici sono stati dispiegati per fornire assistenza. L'area circostante è stata circondata e stiamo indagando". La polizia invita inoltre i cittadini a lasciare libere le strade per consentire ai soccorritori di lavorare al meglio. cba 181152 Mar 2019

