Gilet gialli, guerriglia a Parigi: palazzo dato alle fiamme, 11 feriti. Scontri con la polizia, oltre 80 fermi

Fiamme e scontri nel 18esimo atto di protesta dei gilet gialli a Parigi: le forze di polizia hanno usato gas lacrimogeni e idranti per disperdere i manifestanti lungo gli Champs Elysées. Secondo un primo bilancio diffuso dalla Prefettura, oltre 80 persone sono state fermate. Alcuni manifestanti hanno anche saccheggiato dei negozi sugli Champs-Elysées, mentre a place de l'Etoile, alcuni dimostranti, soprattutto vestiti di nero, con un cappuccio in testa e maschere protettive, hanno lanciato delle pietre contro le forze dell'ordine che hanno risposto nuovamente con gas lacrimogeni.

Palazzo in fiamme - Come se non bastasse, alcuni manifestanti hanno dato fuoco ad un immobile in boulevard Roosevelt, vicino agli Champs-Elysées, teatro degli scontri di oggi. Secondo fonti delle forze dell'ordine, 11 persone sono rimaste leggermente ferite nell'incendio. "Due persone sono state salvate dalle fiamme: si tratta di una donna e il suo bambino bloccati al secondo piano", fanno sapere i pompieri. L'incendio è divampato dai locali della banca, al piano terra dell'immobile, incendiata dai manifestanti. Il quartiere è stato isolato: l'incendio è stato controllato poco dopo le 14. Tra i feriti, vi sono due poliziotti.

Castaner: "Assassini" - "I vigili del fuoco di Parigi e le nostre forze dell'ordine stanno procedendo all'evacuazione di tutti i residenti di un immobile, deliberatamente incendiato. Il fuoco è stato domato. Le persone che hanno commesso questo atto non sono né manifestanti né dei rivoltosi: sono degli assassini", le parole del ministro dell'Interno francese Christophe Castaner, che ha denunciato l'azione "di professionisti dei disordini" e ha chiesto al prefetto di rispondere "con la maggiore fermezza" possibile. "Senza alcuni dubbio: loro invocano alla violenza e sono lì a seminare il caos a Parigi - ha scritto su Twitter il ministro - professionisti dei disordini addestrati e mascherati infiltrati nel corteo. Il mio messaggio al prefetto è: rispondere con la più grande fermezza possibile a questi attacchi inammissibili".

