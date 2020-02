Coronavirus, Russia sconsiglia viaggi in Italia, Sud Corea e Iran

di scp

Milano, 26 feb. (LaPresse) - La Russia sconsiglia viaggi in Italia, Corea del Sud e Iran in seguito alla diffusione del Covid-19. Rospotrebnadzor, l'agenzia federale russa per la tutela dei consumatori, sul proprio sito scrive di evitare "di visitare questi paesi fino a quando la situazione epidemiologica sull'infezione da coronavirus non si stabilizzerà".

