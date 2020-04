Coronavirus, Cina convoca sessione Parlamento il 22 maggio

di vln

Pechino (Cina), 29 apr. (LaPresse/AP) - La Cina ha deciso di aprire la sua sessione annuale del Parlamento il 22 maggio, dopo aver rinviato la cerimonia per settimane a causa dell'epidemia di coronavirus. L'agenzia di stampa Xinhua ha reso noto che il Congresso nazionale del popolo, il ramo più importante e legislativo, si riunirà Pechino il 22 maggio, secondo una decisione presa dal suo comitato permanente.

La convocazione dell'intera sessione, che comprenderà circa 3.000 membri, segnala la crescente fiducia della Cina di aver ampiamente superato la pandemia. La seduta prevede infatti il trasferimento dei deputati da tutto il paese in aereo e in treno verso Pechino, dove si siederanno per la prima volta per ascoltare un discorso sullo stato del paese del premier Li Keqiang.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata