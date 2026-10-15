Harry e Meghan, bagno di folla a Nottingham alla prima uscita pubblica dal ritorno in Inghilterra

Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle sono stati accolti dalla folla e da bambini festanti in quello che è stato il loro primo evento pubblico insieme dal loro rientro in Inghilerra. La coppia sta cercando di ricostruire la propria immagine nel Regno Unito dopo essersi allontanata dagli impegni reali sei anni fa. Harry e Meghan sono arrivati al Community Recording Studio, nella città di Nottingham, nell’Inghilterra centrale, una struttura che utilizza programmi musicali, artistici e sportivi per aiutare i giovani a rafforzare la fiducia in se stessi e a sviluppare competenze pratiche. La folla ha applaudito quando la coppia è scesa dall’auto, prima che una donna gridasse: “Ti vogliamo bene, duchessa Meghan, ti vogliamo bene”. Harry e Meghan, che indossava un lungo cappotto bordeaux, si sono fermati per scattare selfie, abbracciare e stringere la mano ai fan, molti dei quali bambini piccoli. Hanno trascorso alcuni minuti a parlare con il pubblico e con i bambini.