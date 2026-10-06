Studenti in piazza in Francia, scontri con le forze dell’ordine in diverse città

Centinaia di migliaia di persone hanno preso parte oggi alle manifestazioni degli studenti delle scuole superiori e dell’università indette per oggi in tutta la Francia: 100.000 solo a Parigi, secondo le stime delle organizzazioni studentesche promotrici delle proteste. Ne dà notizia Le Figaro. Nel corso della giornata sono stati registrati scontri a Parigi e Lione e tensioni in varie altre città del Paese. Alcuni attivisti nella Capitale hanno staccato frammenti di pietra dagli ingressi dei negozi per lanciarli contro le forze dell’ordine, riferisce un giornalista di Le Figarò sul posto. A Lione la prefettura ha segnalato 11 feriti, tra cui nove agenti di polizia.