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martedì 6 ottobre 2026

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Studenti in piazza in Francia, scontri con le forze dell’ordine in diverse città

Studenti in piazza in Francia, scontri con le forze dell’ordine in diverse città
Studenti di fronte alla polizia durante una protesta contro la carenza di risorse nelle scuole, a Rennes, nella Francia occidentale (Foto AP/Jeremias Gonzalez)
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Agenti della polizia antisommossa fronteggiano studenti delle scuole superiori radunatisi per una manifestazione contro la carenza di risorse nelle scuole, a Parigi (Foto AP/Aurelien Morissard)
La polizia antisommossa usa i cannoni ad acqua contro gli studenti durante una protesta contro le scuole con risorse insufficienti, a Rennes, nella Francia occidentale (Foto AP/Jeremias)
La polizia antisommossa usa i cannoni ad acqua contro gli studenti durante una protesta contro le scuole con risorse insufficienti, a Rennes, nella Francia occidentale (Foto AP/Jeremias)
La polizia antisommossa utilizza idranti mentre fronteggia gli studenti durante una protesta contro la carenza di risorse nelle scuole, a Rennes, nella Francia occidentale (Foto AP/Jeremias Gonzalez)
Riot police face students during a protest against under-resourced schools, in Rennes, western France, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Jeremias Gonzalez)
La polizia antisommossa affronta gli studenti durante una manifestazione contro la carenza di risorse nelle scuole, a Rennes, nella Francia occidentale, martedì 6 ottobre 2026. (Foto AP/Jeremias Gonzalez)
Riot police face students during a protest against under-resourced schools, in Rennes, western France, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Jeremias Gonzalez)
Alcuni manifestanti passano accanto a rifiuti bruciati dopo una manifestazione contro la carenza di risorse nelle scuole, a Parigi (Foto AP/Teresa Suarez)

Centinaia di migliaia di persone hanno preso parte oggi alle manifestazioni degli studenti delle scuole superiori e dell’università indette per oggi in tutta la Francia: 100.000 solo a Parigi, secondo le stime delle organizzazioni studentesche promotrici delle proteste. Ne dà notizia Le Figaro. Nel corso della giornata sono stati registrati scontri a Parigi e Lione e tensioni in varie altre città del Paese. Alcuni attivisti nella Capitale hanno staccato frammenti di pietra dagli ingressi dei negozi per lanciarli contro le forze dell’ordine, riferisce un giornalista di Le Figarò sul posto. A Lione la prefettura ha segnalato 11 feriti, tra cui nove agenti di polizia.

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