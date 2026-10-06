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martedì 6 ottobre 2026

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7 ottobre, Netanyahu alla cerimonia commemorativa sul Monte Herzl

7 ottobre, Netanyahu alla cerimonia commemorativa sul Monte Herzl
Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu interviene durante la cerimonia commemorativa di Stato in memoria delle vittime dell’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, presso il cimitero del Monte Herzl a Gerusalemme (Debbie Hill/Pool Photo via AP)
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Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu depone una corona di fiori durante una cerimonia commemorativa di Stato in memoria delle vittime dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, presso il cimitero del Monte Herzl a Gerusalemme (Debbie Hill/Pool Photo via AP)
Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e sua moglie Sara partecipano a una cerimonia commemorativa di Stato in memoria delle vittime dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, presso il cimitero del Monte Herzl a Gerusalemme (Debbie Hill/Pool Photo via AP)
Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu depone una corona di fiori durante una cerimonia commemorativa di Stato in memoria delle vittime dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, presso il cimitero del Monte Herzl a Gerusalemme (Debbie Hill/Pool Photo via AP)
Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu partecipa a una cerimonia commemorativa di stato in memoria delle vittime dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 contro Israele, presso il cimitero del Monte Herzl a Gerusalemme (Debbie Hill/Pool Photo via AP)
Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu interviene durante la cerimonia commemorativa di Stato in memoria delle vittime dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, presso il cimitero del Monte Herzl a Gerusalemme (Debbie Hill/Pool Photo via AP)

“Non ci sarà alcun governo di Hamas a Gaza”. Lo ha affermato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, parlando alla cerimonia sul Monte Herzl a Gerusalemme per commemorare il terzo anniversario del massacro del 7 ottobre. “Grazie all’eroismo dei nostri combattenti, abbiamo ribaltato la situazione, abbiamo allontanato il pericolo immediato della distruzione dei nostri cittadini, della distruzione dello Stato. Abbiamo dei compiti da svolgere e intendiamo portarli a termine”, ha aggiunto. Durante la cerimonia di ieri, 5 ottobre a Gerusalemme, Netanyahu, ha anche deposto corona di fiori al cimitero del Monte Herzl.

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