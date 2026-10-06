7 ottobre, Netanyahu alla cerimonia commemorativa sul Monte Herzl

“Non ci sarà alcun governo di Hamas a Gaza”. Lo ha affermato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, parlando alla cerimonia sul Monte Herzl a Gerusalemme per commemorare il terzo anniversario del massacro del 7 ottobre. “Grazie all’eroismo dei nostri combattenti, abbiamo ribaltato la situazione, abbiamo allontanato il pericolo immediato della distruzione dei nostri cittadini, della distruzione dello Stato. Abbiamo dei compiti da svolgere e intendiamo portarli a termine”, ha aggiunto. Durante la cerimonia di ieri, 5 ottobre a Gerusalemme, Netanyahu, ha anche deposto corona di fiori al cimitero del Monte Herzl.