Ucraina, Lavrov all’Onu: “L’Europa fa di tutto per ostacolare i negoziati”

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, interviene all’Assemblea generale dell’Onu e il suo è un duro attacco all’Europa: “Rendendosi conto dell’inutilità dei propri sforzi, l’Europa sta facendo tutto il possibile per ostacolare una soluzione pacifica e vanificare le prospettive di negoziati, ai quali molti, compresa l’amministrazione Trump, sono interessati”, ha detto Lavrov nel suo intervento. “L’Occidente sta rifornendo di armi il regime ucraino e sta aiutando Kiev a colpire civili e infrastrutture civili con droni e missili”, ha proseguito Lavrov, aggiungendo che l’Occidente sogna di infliggere una sconfitta strategica alla Russia “ma questi sogni, come è già accaduto molte volte in passato, condurranno gli stessi guerrafondai in un vicolo cieco strategico”.

“La Russia raggiungerà i suoi obiettivi a prescindere dalle circostanze”

“Gli obiettivi dell’operazione militare speciale saranno raggiunti e la minaccia alla sicurezza della Russia verrà eliminata” e “ciò avverrà a prescindere da qualsiasi circostanza”, ha aggiunto Lavrov nel suo intervento.

“L’Occidente usa la forza bruta e mette a rischio la vita della popolazione mondiale”

“La minoranza occidentale, che ha dominato da 500 anni, continua a provare a mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole sugli altri. L’Occidente ricorre sempre più spesso alla forza bruta, agendo in modo imprevedibile e sconsiderato, minacciando la vita e il benessere di milioni, se non miliardi, di persone sul nostro pianeta”, ha detto ancora Lavrov. Lavrov ha citato gli esempi di Venezuela e Iran. “All’inizio di quest’anno, l’invasione del Venezuela da parte degli Stati Uniti, in violazione di ogni norma, è culminata nella cattura del presidente Maduro e di sua moglie. Insistiamo affinché il leader venezuelano e sua moglie vengano immediatamente rilasciati e che incidenti del genere non si ripetano in futuro”, ha detto. E ha aggiunto che la Russia reputa “inaccettabile” l’uccisione della Guida suprema iraniana Ali Khamenei e di membri della sua famiglia in Iran.