Sri Lanka, 27enne italiana precipita da una cascata e muore

Una donna italiana di 27 anni è morta all’ospedale di Demodara, in Sri Lanka, dopo aver riportato gravi ferite in seguito a una caduta da una sporgenza rocciosa nella parte superiore delle cascate Ravana a Ella, precipitando per oltre 30 metri. La giovane era arrivata da turista nel Paese solo pochi giorni fa insieme a un’amica. L’incidente è avvenuto il 24 settembre. Le indagini della polizia hanno rivelato che la donna ha perso l’equilibrio mentre scattava alcune foto ed è caduta mentre si trovava su una formazione rocciosa nella parte superiore della cascata. La polizia di Ella ha avviato un’indagine sull’accaduto.