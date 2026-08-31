Sudafrica, due aerei di linea sfiorano lo stadio mentre esplodono i fuochi d'artificio

Ha scatenato una bufera sui social quando avvenuto sabato scorso a Città del Capo, in Sudafrica, dove due aerei di linea hanno sfiorato il DHL Stadium poco prima del test match di rugby tra Springboks e All Blacks. Numerosi media e molti utenti hanno espresso la loro preoccupazione per la sicurezza, giudicando irresponsabile la decisione della compagnia aerea di far volare un aereo a poco più di 15 metri dallo stadio gremito. Airlink, la principale compagnia aerea dell’Africa meridionale, ha rilasciato una dichiarazione in cui assicura al pubblico che gli eventi erano stati pianificati e provati in anticipo e che avevano ricevuto l’approvazione dell’Autorità per l’aviazione civile. Il sorvolo è stato effettuato da due Embraer di Airlink con livrea personalizzata, che riprendevano i colori delle due squadre che stavano per affrontarsi e recavano il logo ufficiale del Tour.