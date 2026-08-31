Nepal, elicotteri con soccorritori e fornitori vanno e vengono dalle zone inondate

Diverse squadre di soccorritori in azione in Nepal per cercare i lavoratori rimasti intrappolati nelle gallerie delle centrali elettriche situate lungo i fiumi che la scorsa settimana sono esondati a causa delle inondazioni dello scorso mercoledì. Al campo militare di Nuwakot gli elicotteri vanno e vengono con a bordo rifornimenti e squadre di ricerca. Le catastrofiche inondazioni della scorsa settimana in Nepal e in Tibet hanno causato la morte di oltre 900 persone e lasciato più di 4.700 dispersi.