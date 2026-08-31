Iran, missili Usa sull’isola di Larak. Teheran attacca le basi statunitensi in Giordania – La diretta

L’Iran ha sferrato un attacco contro le basi statunitensi in Giordania in risposta all’attacco delle forze armate statunitensi all’isola di Larak. Lo affermano le Guardie Rivoluzionarie Iraniane in una nota diffusa alle agenzie iraniane, secondo cui l’operazione combinata di missili e droni ha colpito de basi di Al Azraq e King Hussein. Il Comando Centrale degli Stati Uniti respinge la presa di posizione dell’Iran secondo cui l’attacco all’isola di Larak sarebbe stato “un atto di aggressione”. “Tale affermazione è assolutamente falsa – si legge in un post su X del Centcom – Le forze americane hanno intrapreso azioni limitate e precise contro le unità posamine dei pasdaran che rappresentavano una minaccia imminente nello Stretto di Hormuz”. “In sostanza, l’Iran ha creato la minaccia e l’esercito statunitense l’ha eliminata per proteggere i marittimi civili, la navigazione commerciale e la libera circolazione delle merci a livello globale”, ha concluso il Centcom.

🚫CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed in a recent statement that strikes by U.S. forces to prevent the IRGC from placing mines in the Strait of Hormuz were an “act of aggression.” This claim is absolutely FALSE.



✅FACT: U.S. forces took limited,… pic.twitter.com/XLx8xNTHto — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 31, 2026