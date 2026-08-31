Iran, missili Usa sull’isola di Larak. Teheran attacca le basi statunitensi in Giordania – La diretta

L’Iran ha sferrato un attacco contro le basi statunitensi in Giordania in risposta all’attacco delle forze armate statunitensi all’isola di Larak. Lo affermano le Guardie Rivoluzionarie Iraniane in una nota diffusa alle agenzie iraniane, secondo cui l’operazione combinata di missili e droni ha colpito de basi di Al Azraq e King Hussein. Il Comando Centrale degli Stati Uniti respinge la presa di posizione dell’Iran secondo cui l’attacco all’isola di Larak sarebbe stato “un atto di aggressione”. “Tale affermazione è assolutamente falsa – si legge in un post su X del Centcom – Le forze americane hanno intrapreso azioni limitate e precise contro le unità posamine dei pasdaran che rappresentavano una minaccia imminente nello Stretto di Hormuz”. “In sostanza, l’Iran ha creato la minaccia e l’esercito statunitense l’ha eliminata per proteggere i marittimi civili, la navigazione commerciale e la libera circolazione delle merci a livello globale”, ha concluso il Centcom.
🚫CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed in a recent statement that strikes by U.S. forces to prevent the IRGC from placing mines in the Strait of Hormuz were an “act of aggression.” This claim is absolutely FALSE.— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 31, 2026
✅FACT: U.S. forces took limited,… pic.twitter.com/XLx8xNTHto
Punti chiave
- Emirati Arabi negano attacco Teheran a base usata da Usa
- Emirati Arabi: "Neutralizzato drone proveniente da Teheran"
- Petrolio, prezzo in rialzo dopo tensioni Iran-Usa: Brent sopra 90 dollari
- Pezeshkian: "Non cerchiamo guerra ma reagiremo ad aggressioni"
- Media: superpetroliera urta due mine e prende fuoco a Hormuz
- Trump pubblica video IA con distruzione isola di Kharg
- Teheran: "Attaccata con droni base Usa negli Emirati"
- Esercito giordano: "Intercettati 8 missili"
- Usa confermano attacco Teheran in Giordania: "Tutti i missili intercettati"
Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha rilasciato una dichiarazione in cui ha negato che la base aerea di Al Minhad, a Dubai, usata dagli Usa, fosse stata colpita da missili di Teheran, come riportato dai media iraniani.
Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato che l’Aeronautica militare “ha risposto all’avvistamento di un drone sulle acque territoriali del Paese, proveniente dall’Iran”. Il ministero, in una nota pubblicata su X, ha rimarcato che le Forze Armate rimangono in stato di massima allerta per far fronte a qualsiasi potenziale minaccia, mentre i sistemi di difesa aerea continuano a monitorare e proteggere lo spazio aereo del Paese 24 ore su 24. La notizia arriva dopo che l’esercito iraniano ha affermato di aver colpito in un attacco con droni la base militare statunitense di Al Minhad negli Emirati Arabi Uniti.
Prezzo del petrolio in rialzo questa mattina dopo le nuove tensioni tra Stati Uniti ed Iran. Il prezzo del Brent ha superato quota 90 dollari al barile per la prima volta da due settimane salendo del 2,76%, a 90,53 dollari, mentre il Wti ha raggiunto gli 85,41 dollari al barile, in crescita del 2,41%.
L’Iran “non cerca la guerra” ma “non resterà mai inerte di fronte a qualsiasi aggressione”. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian prima della partenza per Bishkek, capitale del Kirghizistan, dove è atteso per partecipare al vertice dei capi di Stato dei Paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, in merito all’attacco statunitense all’isola di Larak. “L’Iran darà una risposta decisa agli aggressori – ha aggiunto Pezeshkian, secondo quanto riporta l’agenzia Fars – L’instabilità e i disordini nella regione non sono nell’interesse di nessun Paese e rappresenteranno una sfida per tutti”.
La Marina delle Guardie rivoluzionarie iraniane afferma che una superpetroliera che stava tentando di attraversare la rotta meridionale dello Stretto di Hormuz “ha preso fuoco e si è completamente fermata dopo esser stata colpita da due mine marine”. La Marina iraniana “avverte ancora una volta che la sorte delle navi che violano le norme di sicurezza dello Stretto di Hormuz non sarà diversa – aggiungono in un comunicato – È obbligatorio rispettare le norme emanate dalla Marina dell’Irgc per il passaggio e la navigazione”.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso sul proprio profilo della piattaforma ‘Truth’ un video, generato dall’intelligenza artificiale, che mostra il bombardamento dell’isola iraniana di Kharg, che prima della guerra gestiva la maggior parte delle esportazioni di petrolio dell’Iran, rappresentando uno snodo economico vitale che più volte Trump ha minacciato di distruggere dallo scoppio del conflitto Usa-Iran. Il filmato mostra un serbatoio di petrolio e una petroliera che esplodono, ripresi da un aereo. “L’isola di Kharg viene ridotta in mille pezzi”, si legge nel post rilanciato da Trump.
L’esercito iraniano afferma di aver colpito in un attacco con droni la base militare statunitense di Al Minhad negli Emirati Arabi Uniti. In una dichiarazione riportata delle agenzie iraniane il dipartimento di pubbliche relazioni dell’esercito iraniano afferma che decine di droni sono stati lanciati contro la base a partire dalle “prime ore del mattino”.
L’esercito della Giordania ha dichiarato di aver intercettato otto missili che hanno violato nelle scorse ore lo spazio aereo del paese. La dichiarazione dell’esercito giordano arriva dopo che le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver lanciato attacchi contro basi militari Usa presenti in Giordania in risposta all’attacco americano all’isola di Larak.
Le forze americane hanno intercettato tutti i missili lanciati dall’Iran contro le basi statunitensi in Giordania in risposta all’attacco degli Usa all’isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Lo ha riferito ad Al Jazeera un funzionario statunitense. “L’attacco missilistico contro le forze americane in Giordania dimostra che l’Iran non è più la potenza di un tempo”, ha sottolineato il funzionario.