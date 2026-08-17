Portaerei Uss Lincoln, il comandante Centcom Cooper a bordo: le immagini della visita

Il comandante militare statunitense di più alto rango in Medio Oriente ha elogiato l’equipaggio della portaerei USS Lincoln, da lungo tempo in missione, dopo aver fatto visita ai marinai a bordo della nave durante un tour nella regione conclusosi sabato, secondo quanto riferito dal Comando Centrale degli Stati Uniti che ha pubblicato le immagini della visita. L’ammiraglio Brad Cooper è salito a bordo la nave da guerra dopo la diffusione di notizie legate a problemi di salute mentale e di rifornimenti a bordo della portaerei. La Lincoln è arrivata in Medio Oriente a gennaio e ha sostenuto la guerra degli Stati Uniti contro l’Iran, compreso il blocco dei porti iraniani. Ha trascorso in mare un periodo ininterrotto da record di oltre 240 giorni. “La mia visita a bordo della USS Abraham Lincoln è stata davvero impressionante. Vorrei che ogni americano potesse vedere l’equipaggio all’opera. Si proverebbe un orgoglio immenso nel vedere il loro spirito di squadra, il loro lavoro di gruppo e la loro resilienza”, ha affermato il comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom). “Un dato importante: tra le 11 portaerei in servizio attivo della Marina degli Stati Uniti, la Lincoln registra attualmente uno dei numeri più bassi di casi legati alla salute mentale. Questo non significa che tutto sia perfetto. Il servizio in mare per lunghi periodi non è per tutti. È un’esperienza particolarmente impegnativa e dura, e ognuno di noi, me compreso, reagisce ai fattori di stress in modi diversi”, ha osservato. “Mi congratulo con la leadership della Lincoln – in particolare con i capi di truppa di grado superiore presenti nella sala ufficiali – per essersi fatta avanti e aver reso la salute mentale e la resilienza dell’equipaggio una priorità della leadership. A tutti i nostri marinai e marines a bordo della nave: continuate così e che abbiate venti favorevoli e mare calmo durante il viaggio di ritorno”, ha aggiunto.