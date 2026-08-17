India, morti e feriti in una calca in tempio indù: i soccorsi

Sette persone sono morte e diverse sono rimaste ferite in una calca verificatasi in un tempio indù nello Stato del Bihar, nell’India nord-orientale. La tragedia è avvenuta nei pressi del tempio di Ashok Dham, nel distretto di Lakhisarai, dove migliaia di fedeli si erano radunati per pregare nel terzo lunedì di Shravan, uno dei mesi più sacri del calendario indù. Più di una dozzina di persone sono state trasportate in un ospedale pubblico per ricevere cure, ha dichiarato Shailendra Kumar, un funzionario dell’amministrazione locale, aggiungendo che le cause della calca sono ancora oggetto di indagine. Secondo le prime ricostruzioni, un cavo elettrico si sarebbe spezzato all’esterno del complesso del tempio, provocando il panico tra i fedeli, che si sono precipitati a fuggire temendo il rischio di rimanere folgorati. Una parte delle transenne ha ceduto sotto il peso della folla in movimento, provocando un ammassamento nel quale le persone sono cadute una sopra l’altra, ha riferito Kumar, citato dall’agenzia di stampa Press Trust of India.