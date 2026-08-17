Gaza, israeliani scettici su accordo di pace: le voci da Sderot e Ashkelon

E’ atteso per oggi, 17 agosto, un incontro tra Jared Kushner, negoziatore per il Medio Oriente e genero di Donald Trump, e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo che quest’ultimo ha respinto la “road map” in 15 punti, sostenuta dagli Stati Uniti, volta a portare avanti l’accordo di tregua a Gaza. Hamas afferma di aver accettato la road map, che prevede il disarmo, e il gruppo sta esortando i mediatori e il Consiglio di Pace istituito dagli Stati Uniti a “costringere” anche Israele a sottoscriverla. Ma Israele, che secondo il piano deve ritirarsi da Gaza, sostiene che Hamas debba disarmarsi completamente prima che possa avvenire qualsiasi ritiro israeliano. Alcuni residenti di Sderot e Ashkelon, nel sud di Israele, si sono mostrati scettici sulla possibilità di raggiungere un accordo con Hamas.