Ucraina, raid russi su Zaporizhzhia e Odessa: in fiamme centro commerciale

Le forze russe continuano a martellare il territorio ucraino con massicci raid. Nella notte un attacco su Zaporizhzhia ha centrato un centro commerciale, secondo quando affermato dal Servizio statale di emergenza ucraino. Un video ottenuto dall’Associated Press mostra Epicentr, un grande magazzino ucraino di articoli per la casa e il bricolage, in fiamme, con i vigili del fuoco impegnati a domare l’incendio. A Odessa, un altro attacco russo ha provocato un incendio in un appartamento al quinto piano di un edificio residenziale a più piani. Secondo le autorità locali, nessuno è rimasto ferito.