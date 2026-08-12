Cisgiordania, Israele demolisce casa di un palestinese ucciso dai soldati

L’esercito di Israele ha demolito l’appartamento di Farouq Ramadan nel villaggio di Tell, vicino a Nablus, nella Cisgiordania occupata. Il mese scorso, il Ministero della Salute palestinese aveva dichiarato che soldati israeliani avevano ucciso a colpi d’arma da fuoco quattro palestinesi nel villaggio di Tell, mentre l’esercito aveva riportato la morte di due soldati, uno dei quali era un colono appartenente a una squadra di autodifesa locale. Ramadan era tra i quattro palestinesi uccisi a Tell. L’esercito israeliano sostiene che sia stato lui a compiere l‘attacco a colpi d’arma da fuoco nel villaggio. Le circostanze degli eventi di Tell rimangono poco chiare, ma i resoconti dei media israeliani e le interviste con funzionari palestinesi locali suggeriscono che un gruppo di coloni sia entrato a Tell e sia stato affrontato dagli abitanti, timorosi di un attacco. Il villaggio è interdetto agli israeliani in quanto parte dell’Area B, secondo gli Accordi di Oslo del 1993. La comunità internazionale considera la costruzione di insediamenti israeliani illegale e un ostacolo alla pace.