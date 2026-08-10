Spagna, gigantesco incendio nella regione di Valencia: vigili del fuoco in azione

I vigili del fuoco sono impegnati a contenere un incendio boschivo divampato venerdì a Tírig, nella provincia di Castellón, nella Spagna orientale. Le squadre hanno utilizzato durante la notte tecniche di attacco diretto e combustione controllata. Gli interventi hanno rallentato l’avanzata delle fiamme, anche se resta la preoccupazione per i temporali attesi nel pomeriggio, che potrebbero provocare forti raffiche di vento. L’operazione coinvolge oltre 300 persone e 21 velivoli. Dall’inizio dell’incendio sono già andati in fumo 810 ettari. Le fiamme sono divampate mentre gran parte dell’Europa affrontava un’intensa ondata di caldo, che ha favorito incendi boschivi, siccità e temperature record.