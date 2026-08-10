Migranti, Ong tedesca: “Bandiera nave irrilevante, Roma e Berlino tutelino diritti” – La diretta

Nel pieno della crisi dei migranti, con le tensioni tra Spagna e Italia e da ieri anche con la Germania, e poche ore dopo il messaggio congiunto della premier, Giorgia Meloni, con l’omologa danese Mette Frederiksen, prende posizione anche una ong tedesca. “Nel contesto dei rimpatri previsti dal regolamento di Dublino, è irrilevante quale bandiera batta una nave di soccorso: i principi del diritto internazionale si applicano allo stesso modo a tutte le persone soccorse mentre fuggono attraverso il Mediterraneo”. Lo ha detto a LaPresse il portavoce dell’ong tedesca United4Rescue, Sasha Ockenden, commentando la situazione dei rimpatri dei cosiddetti ‘dublinanti’ tra Germania e Italia e la posizione delle ong che operano nel Mediterraneo.

“Dopo lo sbarco, è responsabilità e dovere degli Stati avviare le procedure di asilo in conformità con il regolamento di Dublino. Né United4Rescue né le nostre organizzazioni partner hanno alcuna influenza su queste procedure o sul trasferimento dei richiedenti asilo tra gli Stati”, ha spiegato il portavoce. “Il diritto internazionale e il diritto del mare stabiliscono che le persone soccorse in mare devono essere portate senza indugio nel luogo sicuro più vicino”, ha aggiunto Ockenden, evidenziando che “Le navi delle organizzazioni che fanno parte dell’alleanza United4Rescue, che dal 2020 hanno soccorso più di 13mila persone nel Mediterraneo, si coordinano strettamente con le autorità europee per portare i sopravvissuti in salvo nel porto assegnato, generalmente in Italia”. “Questo nonostante il sistematico ostacolo posto dalle autorità italiane alle operazioni di ricerca e soccorso, attraverso il fermo illegittimo delle navi di soccorso e l’assegnazione di porti di sbarco inutilmente lontani”, ha proseguito. “United4Rescue esorta i governi tedesco e italiano a rispettare i loro obblighi umanitari e giuridici e a garantire ai sopravvissuti l’accesso alle cure mediche e ai loro diritti umani fondamentali. Condanniamo ogni tentativo di limitare il lavoro umanitario o di minare il diritto umanitario internazionale e chiediamo un passaggio sicuro e legale per le persone che fuggono da guerre, torture, abusi, violenze, anche sessuali, e discriminazioni”, ha detto ancora il portavoce.