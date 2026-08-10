Migranti, Ong tedesca: “Bandiera nave irrilevante, Roma e Berlino tutelino diritti” – La diretta

Nel pieno della crisi dei migranti, con le tensioni tra Spagna e Italia e da ieri anche con la Germania, e poche ore dopo il messaggio congiunto della premier, Giorgia Meloni, con l’omologa danese Mette Frederiksen, prende posizione anche una ong tedesca. “Nel contesto dei rimpatri previsti dal regolamento di Dublino, è irrilevante quale bandiera batta una nave di soccorso: i principi del diritto internazionale si applicano allo stesso modo a tutte le persone soccorse mentre fuggono attraverso il Mediterraneo”. Lo ha detto a LaPresse il portavoce dell’ong tedesca United4Rescue, Sasha Ockenden, commentando la situazione dei rimpatri dei cosiddetti ‘dublinanti’ tra Germania e Italia e la posizione delle ong che operano nel Mediterraneo.
“Dopo lo sbarco, è responsabilità e dovere degli Stati avviare le procedure di asilo in conformità con il regolamento di Dublino. Né United4Rescue né le nostre organizzazioni partner hanno alcuna influenza su queste procedure o sul trasferimento dei richiedenti asilo tra gli Stati”, ha spiegato il portavoce. “Il diritto internazionale e il diritto del mare stabiliscono che le persone soccorse in mare devono essere portate senza indugio nel luogo sicuro più vicino”, ha aggiunto Ockenden, evidenziando che “Le navi delle organizzazioni che fanno parte dell’alleanza United4Rescue, che dal 2020 hanno soccorso più di 13mila persone nel Mediterraneo, si coordinano strettamente con le autorità europee per portare i sopravvissuti in salvo nel porto assegnato, generalmente in Italia”. “Questo nonostante il sistematico ostacolo posto dalle autorità italiane alle operazioni di ricerca e soccorso, attraverso il fermo illegittimo delle navi di soccorso e l’assegnazione di porti di sbarco inutilmente lontani”, ha proseguito. “United4Rescue esorta i governi tedesco e italiano a rispettare i loro obblighi umanitari e giuridici e a garantire ai sopravvissuti l’accesso alle cure mediche e ai loro diritti umani fondamentali. Condanniamo ogni tentativo di limitare il lavoro umanitario o di minare il diritto umanitario internazionale e chiediamo un passaggio sicuro e legale per le persone che fuggono da guerre, torture, abusi, violenze, anche sessuali, e discriminazioni”, ha detto ancora il portavoce.
Punti chiave
- Madrid eleva bilancio: 80mila le persone entrate a Ceuta
- Madrid revoca tutti i permessi dei militari dispiegati a Ceuta
- Barcone con 230 persone arrivato in Gb dalla Manica, è record
- Madrid stima a Ceuta 1.400 minori, priorità a ricongiungimento familiare
- Presidente Ceuta: "L'invasione non deve ripetersi, governo agisca"
Il ministro della Politica Territoriale e della Memoria Democratica spagnolo, Angel Víctor Torres, parlando con i cronisti a Ceuta, ha affermato che i migranti entrati nell’exclave spagnola durante gli arrivi in massa del 30 e 31 luglio sono stati 80mila. In precedenza il governo di Pedro Sanchez aveva riferito dell’ingresso di 72mila persone. Torres ha riconosciuto che si è trattato di una “gravissima emergenza” e ha sostenuto che l’esecutivo sta lavorando affinché torni la “normalità nelle strade” della città autonoma.
Il governo spagnolo sta prendendo sul serio gli avvertimenti relativi a un nuovo appello a varcare il confine di Ceuta dal Marocco. Il ministero della Difesa iberico ha ordinato la revoca di tutti i permessi concessi al personale militare di stanza nella città autonoma. Nessuno potrà usufruire di permessi speciali proprio nel pieno del mese di agosto. Ne dà notizia Cadena Ser specificando che il Comando Generale di Ceuta ha ordinato a tutti i propri militari di tenersi a disposizione, senza eccezioni, per prevenire un nuovo tentativo di attraversamento del confine, dopo che il Centro Nazionale di Intelligence (Cni) ha dato piena credibilità a tale appello che circola da giorni sui social network.
Durante la notte, 230 persone sono arrivate nel Regno Unito a bordo di una singola imbarcazione. Ne dà notizia Sky News, sottolineando che si tratta del maggior numero di persone mai registrato ad aver attraversato la Manica su una sola imbarcazione. Il precedente record era di 165 persone, registrato il mese scorso. Dall’inizio dell’anno 15.049 persone hanno attraversato illegalmente la Manica a bordo di 224 piccole imbarcazioni. Il numero di arrivi è diminuito del 42% rispetto allo stesso periodo del 2025.
“È l’ennesima prova che questa invasione illegale rappresenta un’emergenza per la sicurezza nazionale”, ha tuonato su X il leader di Reform UK, Nigel Farage.
Un portavoce del ministero dell’Interno ha commentato che “quest’ultimo incidente dimostra le tattiche sconsiderate e pericolose impiegate dalle bande criminali che facilitano questi attraversamenti, le quali continuano a mettere a rischio vite umane stipando un numero sempre maggiore di persone su imbarcazioni non idonee alla navigazione”. “Stiamo facendo progressi, con un calo del numero di attraversamenti da parte di piccole imbarcazioni quest’anno e il numero più basso registrato per il mese di luglio dal 2020. Ma dobbiamo fare di più, ed è per questo che abbiamo firmato un accordo con la Francia per aumentare del 40% il numero di agenti presenti sulle spiagge francesi”, ha aggiunto il portavoce citato da Sky News.
Il ministro della Politica territoriale e della Memoria democratica spagnolo, Angel Víctor Torres, in visita a Ceuta, ha affermato che nell’exclave si stima siano presenti almeno 1.400 minori migranti. Torres ha tenuto a sottolineare che non si tratta di una cifra definitiva. Il ministro ha affermato che la situazione in cui si trovano i minori è “inaccettabile” e che l’esecutivo è al lavoro per risolvere l’emergenza. Il governo, ha detto, sta dando priorità ai ricongiungimenti familiari, una misura non facile da mettere in atto in quanto dipende anche dal Paese di origine dei minori e dalle famiglie stesse. Torres ha affermato che per far fronte a questa situazione è stato rafforzato il team della delegazione del governo centrale a Ceuta nonché la presenza della polizia nazionale, dell’esercito e della Guardia Civil. Il ministro ha poi mandato un messaggio di solidarietà alla popolazione di Ceuta.
Il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partito popolare, ha affermato che quanto accaduto il 30 luglio, con l’arrivo in massa di migliaia di migranti “e’ stata un’invasione” e che “non deve ripetersi, né il 15 agosto né mai più”. Vivas ha quindi esortato il governo spagnolo a mandare un “messaggio chiaro” che “la sicurezza della frontiera è garantita”. “Il 30 luglio abbiamo visto che la frontiera era in mano a un Paese terzo”, questo “non può tornare ad accadere né il 15 agosto né mai. La Spagna ha i mezzi e le capacità per garantire la sicurezza e l’integrità territoriale di Ceuta e del resto del Paese”, ha detto Vivas in un punto stampa al termine dell’incontro con il ministro della Politica territoriale e della Memoria democratica spagnolo, Angel Víctor Torres. Il presidente di Ceuta ha affermato che stima che nella città autonoma siano ancora presenti tra gli 8 e gli 11 mila migranti, sottolineando però che non si tratta di un calcolo preciso, e ha chiesto che venga aperto un centro di internamento per i migranti in modo che non restino in strada e che vengano agilizzate le procedure per i rimpatri.