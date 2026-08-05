Ucraina, massiccio raid russo su Kiev: 15 morti e 51 feriti

Un massiccio attacco russo, con missili balistici e droni, ha ucciso almeno 15 persone e ne ha ferite altre 51. E’ successo nella capitale ucraina Kiev e nel suo oblast, secondo quanto riferito dal Kyiv Independent che cita le autorità locali. Sono stati segnalati danni nelle città di Brovary, Bucha e Fastiv, con magazzini e veicoli in fiamme dopo il raid di Mosca. Una persona è morta e 24 sono rimaste ferite solo nella capitale, secondo quanto riportato dal sindaco Vitali Klitschko, aggiungendo che tra i feriti, 15 sono stati ricoverati in ospedale, quattro dei quali in condizioni critiche.

Secondo l’amministrazione militare di Kiev, sono stati registrati danni in oltre sette punti della città, tra cui i quartieri di Holosiivskyi, Obolonskyi, Desnianskyi e Sviatoshynskyi. Nel distretto di Obolonskyi, un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Nel distretto di Desnianskyi, ha detto Klitschko, un magazzino ha preso fuoco e detriti missilistici sono caduti vicino a un edificio residenziale. Le autorità hanno inoltre segnalato un vasto incendio nel quartiere di Kyiv-Sviatoshynskyi, alla periferia della capitale.