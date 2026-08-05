Primarie dem in Michigan, vince il candidato El-Sayed: “Dobbiamo restare uniti e sconfiggere il trumpismo”

Abdul El–Sayed ha vinto la candidatura democratica per il Senato in Michigan, segnando una vittoria importante per l’ala progressista del partito in uno Stato chiave nelle elezioni di midterm di novembre. El-Sayed ha sconfitto la deputata Haley Stevens, sostenuta dall’establishment del partito. A novembre, il candidato progressista affronterà il repubblicano Mike Rogers. Abdul El-Sayed, ha esortato i suoi sostenitori a iniziare a sanare le divisioni emerse durante la campagna per le primarie. Rivolgendosi alla folla riunita a Detroit ieri sera, al termine della giornata di voto, martedì 4 agosto, ha affermato che i Democratici hanno l’obbligo comune di sconfiggere il repubblicano Mike Rogers a novembre. “Amici, dovremo aspettare ancora un po’ per vedere l’esito di questa corsa. Ma guardandomi intorno, vedo già l’esito di questa campagna”, ha detto. “Vi chiedo di impegnarvi a fondo per sconfiggere Mike Rogers. Dobbiamo sconfiggere e infliggere un duro colpo al trumpismo”, ha aggiunto.