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mercoledì 5 agosto 2026

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Londra: diverse persone accoltellate in centro, fermata una donna

Londra: diverse persone accoltellate in centro, fermata una donna
Polizia di Londra Photo by: Anna Ross/picture-alliance/dpa/AP Images
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L’aggressione nella zona di Covent Garden

Paura nel centro di Londra. Diverse persone sono state accoltellate nella zona di Covent Garden. Fermata una donna di 47 anni, in quanto sospettata dell’aggressione. Lo riferiscono i media britannici citando la polizia metropolitana. Le autorità hanno fatto sapere che quattro uomini di 34, 39, 42 e 52 anni, sono stati trovati con ferite da arma da taglio e sono stati visitati sul posto e poi portati in ospedale.

Il servizio di ambulanze di Londra ha reso noto di aver ricevuto la prima chiamata alle 12.29 (le 13.29 in Italia) in seguito alla segnalazione di un accoltellamento in Endell Street.

Polizia: attacco a Londra legato a problemi di salute mentale

Sebbene le indagini siano ancora in una fase iniziale, le forze dell’ordine britanniche ritengono che l’attacco sia legato a problemi di salute mentale. Lo riporta Sky News.

La polizia britannica ha sequestrato sul luogo dell’attacco nel centro di Londra un paio di forbici che potrebbero essere state utilizzate per ferire i 4 uomini.

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