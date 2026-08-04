Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 4 agosto 2026

Ultima ora

Trump vince un torneo nel suo golf club: "Si chiama talento"

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Donald Trump elogia la sua vittoria al Bedminster Club Championship, torneo di golf andato in scena nel suo club del New Jersey. “Grazie mille a tutti coloro che hanno partecipato. Ho vinto con un punteggio di 70 e ne sono davvero onorato, soprattutto perché, a differenza degli altri partecipanti, ho pochissimo tempo per allenarmi, dato che sono impegnato in molte altre cose. Si chiama talento, e io ce l’ho, mentre loro no!”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti su Truth, pubblicando il video di un suo colpo.