Trump vince un torneo nel suo golf club: "Si chiama talento"

Donald Trump elogia la sua vittoria al Bedminster Club Championship, torneo di golf andato in scena nel suo club del New Jersey. “Grazie mille a tutti coloro che hanno partecipato. Ho vinto con un punteggio di 70 e ne sono davvero onorato, soprattutto perché, a differenza degli altri partecipanti, ho pochissimo tempo per allenarmi, dato che sono impegnato in molte altre cose. Si chiama talento, e io ce l’ho, mentre loro no!”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti su Truth, pubblicando il video di un suo colpo.