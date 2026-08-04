Ceuta, il tam tam sui social che ha mosso migliaia di migranti

Tutto è iniziato con alcuni post su Instagram che suggerivano che il confine tra Spagna e Marocco si stesse aprendo. Poi sono arrivati gli utenti di Facebook che monitoravano le pattuglie della guardia costiera e i video su TikTok che mostravano il percorso migliore da fare a nuoto. Dopo numerose condivisioni e commenti, migliaia di marocchini si sono convinti che l’Europa fosse improvvisamente a portata di mano. Nel giro di poche ore, i giovani hanno iniziato a dirigersi verso il confine con il territorio spagnolo di Ceuta, nel Nord Africa. Autobus affollati sono arrivati nella vicina città marocchina di Fnidq. I treni regionali si sono riempiti. Lo stesso è accaduto ai taxi. Nella città di Larache, nel nord del Marocco, a circa 150 chilometri da Ceuta, tre amici hanno guardato un video pubblicato da un account Instagram chiamato Haraga Ceuta in cui si affermava che il confine sarebbe stato aperto. Nel dialetto marocchino, il termine ‘Haraga’ indica i giovani migranti che distruggono i propri documenti d’identità e tentano di entrare illegalmente in Europa. Il post ha convinto Anas Amrani, Yahya Harak e Ismail Atik che valesse la pena rischiare il viaggio. Per i migranti che sperano di raggiungere il territorio spagnolo, la rotta più comune parte da Fnidq, dove molti tentano di percorrere a nuoto i circa 5 chilometri che circondano il frangiflutti di confine. Altri partono dal vicino villaggio di Belyounech. Un video su TikTok ha tracciato il percorso esatto da seguire a nuoto.

Su gruppi Facebook come ‘Fnidq Bab Sebta’, gli utenti hanno condiviso screenshot provenienti da piattaforme di monitoraggio delle imbarcazioni per individuare i momenti in cui le pattuglie della guardia costiera sembravano meno presenti. Alcuni hanno chiesto consigli sull’uso dei gommoni. Altri hanno pubblicato annunci per la vendita di mute da sub. “Ho visto online che il confine era aperto e ho deciso di partire”, ha detto il diciassettenne Omar Danbor di Fnideq, mentre tornava a piedi lungo la costa, esausto. Non è chiaro chi ci sia dietro le affermazioni secondo cui il confine sarebbe stato aperto né chi gestisse molti degli account sui social media, diversi dei quali sono stati cancellati subito dopo gli attraversamenti. Associated Press ha contattato diversi account ma non ha ricevuto alcuna risposta. Alcuni migranti hanno frainteso i recenti sviluppi giuridici e politici in Spagna, tra cui la regolarizzazione avviata dal premier Pedro Sanchez e una sentenza della Corte Suprema che limita la facoltà delle autorità di rimpatriare immediatamente i migranti che raggiungono Ceuta a nuoto. La regolarizzazione avviata dal governo Sanchez è diretta alle persone che già vivevano in Spagna prima dell’1 gennaio, la maggior parte delle quali proviene dall’America Latina ed è entrata in Spagna legalmente ma ha superato la durata del visto. Tuttavia, alcune persone in Marocco hanno interpretato erroneamente il provvedimento, credendo che sarebbe stato loro permesso di rimanere. Questa convinzione si è diffusa online. “Pedro Sanchez è un bugiardo. Ci ha detto che se fossimo venuti avremmo ottenuto lavoro e documenti, ma ci hanno rimandato indietro”, ha affermato Adam Assil, un migrante di Casablanca, anche se Sanchez non ha mai fatto una promessa del genere. Sebbene i tentativi di raggiungere Ceuta siano comuni, gli attivisti per i diritti dei migranti hanno affermato che questo episodio è stato diverso a causa del modo in cui le voci si sono diffuse a macchia d’olio online, incoraggiando migliaia di persone a dirigersi verso il territorio contemporaneamente, anziché in gruppi più piccoli e sparsi.

Le autorità marocchine hanno affermato che l’ondata migratoria non è stata spontanea. Il ministero dell’Interno ha attribuito la responsabilità allo “sfruttamento della sfera digitale” e alla “diffusione di disinformazione”. I funzionari non hanno fornito alcuna prova, ma hanno dichiarato che è stata avviata un’indagine. Il governo spagnolo ha rilasciato dichiarazioni simili. “Nessuno ha spiegato come queste persone siano riuscite a varcare il confine”, ha affermato Mustapha Azaitraoui, un geografo marocchino specializzato in dinamiche migratorie, “Se un folto gruppo di persone riesce ad attraversare il confine in queste circostanze, ciò suggerisce l’esistenza di un problema di sicurezza più ampio che deve ancora essere riconosciuto pubblicamente”. Sia il Marocco che la Spagna hanno attribuito la crisi di Ceuta ai trafficanti di esseri umani e alle reti di tratta, sostenendo che i gruppi criminali organizzati abbiano incoraggiato gli attraversamenti di massa. Ma i migranti marocchini rimpatriati intervistati da Associated Press hanno in gran parte respinto tale spiegazione. “Nessuno mi ha fatto entrare clandestinamente lì. Volevo andarci di mia spontanea volontà, ma quel Paese non vale tutto questo sacrificio”, ha detto Kalouch. “Non ci sono mafie. Il confine era aperto e l’ho attraversato. Ma ora me ne pento”, ha detto Danbor, con i vestiti ancora bagnati dopo il viaggio di ritorno.

Quest’anno l’economia del Marocco si prevede che crescerà del 4,5%, grazie alla presenza di grandi stabilimenti industriali, porti all’avanguardia e all’ambizione di diventare un polo regionale per l’industria automobilistica. Ma per molti giovani marocchini, questa trasformazione non si è tradotta in un lavoro stabile. La disoccupazione giovanile rimane elevata, con il 37% dei giovani tra i 15 e i 24 anni senza lavoro. Tra i laureati, la disoccupazione si attesta a quasi il 20%. Il sogno dell’emigrazione è spesso alimentato dai racconti di parenti che sono partiti e sono tornati con automobili, vestiti nuovi e valuta estera. Uno dei migranti che ha varcato il confine è un sedicenne cresciuto a poche dozzine di miglia da Ceuta. L’Europa gli era sempre sembrata un sogno abbastanza vicino da poterlo vedere, eppure incredibilmente lontano. Così, quando ha visto un post su Facebook che suggeriva che il confine fosse aperto e che migliaia di persone lo stessero attraversando, si è unito alla folla. Qualche giorno dopo era di nuovo in Marocco, in lacrime mentre chiedeva soldi a sconosciuti per un taxi che lo riportasse a casa. “Mi hanno lanciato gas lacrimogeni e mi hanno picchiato con i manganelli. Lì non c’è niente per me”, ha detto l’adolescente, che ha parlato a condizione di anonimato per paura di ritorsioni. “Volevo solo aiutare mia madre”, ha detto, asciugandosi le lacrime.

Sui social appello a nuovo ingresso di massa per il 15 agosto

Sui social si sta diffondendo un nuovo appello per un ingresso in massa a Ceuta il prossimo 15 agosto. Il messaggio, circolato su diverse piattaforme digitali, è stato individuato dalle forze di sicurezza spagnole, riferisce l’emittente Antena 3. Fonti della sicurezza ritengono l’iniziativa poco credibile, sostenendo che né la Spagna né il Marocco consentirebbero il ripetersi di una situazione analoga a quella verificatasi pochi giorni fa a Ceuta.