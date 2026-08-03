Russia, frammenti di drone ucraino su una spiaggia: almeno 6 le vittime, tra cui tre bambini

In Russia il governatore del territorio di Krasnodar, Veniamin Kondratyev, ha riferito che il bilancio delle vittime morte a seguito della caduta di frammenti di un drone ucraino ad Arkhipo-Osipovka, vicino a Gelendzhik, sul Mar Nero, è salito a sei. Tre delle vittime, ha specificato, sono minori. I frammenti del drone, riferiscono alcuni media russi, sarebbero caduti in una spiaggia. “Purtroppo, il bilancio delle vittime ad Arkhipo-Osipovka è salito a sei, di cui tre bambini. In questo momento così difficile, esprimo le mie sincere condoglianze alle famiglie e agli amici” delle vittime, ha affermato il governatore russo. Il numero dei feriti, ha detto, ha raggiunto circa 40, di questi 17 sono stati trasportati in strutture mediche.