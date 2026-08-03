In Russia il governatore del territorio di Krasnodar, Veniamin Kondratyev, ha riferito che il bilancio delle vittime morte a seguito della caduta di frammenti di un drone ucraino ad Arkhipo-Osipovka, vicino a Gelendzhik, sul Mar Nero, è salito a sei. Tre delle vittime, ha specificato, sono minori. I frammenti del drone, riferiscono alcuni media russi, sarebbero caduti in una spiaggia. “Purtroppo, il bilancio delle vittime ad Arkhipo-Osipovka è salito a sei, di cui tre bambini. In questo momento così difficile, esprimo le mie sincere condoglianze alle famiglie e agli amici” delle vittime, ha affermato il governatore russo. Il numero dei feriti, ha detto, ha raggiunto circa 40, di questi 17 sono stati trasportati in strutture mediche.
Russia, frammenti di drone ucraino su una spiaggia: almeno 6 le vittime, tra cui tre bambini
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Il numero dei feriti ha raggiunto circa 40, di questi 17 sono stati trasportati in strutture mediche