Esplode una miniera di carbone in Pakistan: oltre 30 vittime

Un’esplosione all’interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 32 minatori e ne ha intrappolati altri 10 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. La deflagrazione sarebbe stata innescata da un accumulo di gas metano ed è avvenuta alla periferia di Quetta, capoluogo della provincia del Balochistan, ha fatto sapere l’ispettore minerario governativo Ghani Baloch. I corpi di sette persone sono stati recuperati ore dopo l’esplosione e i soccorritori hanno successivamente trovato altri 25 corpi. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso, con le squadre impegnate a localizzare e recuperare i minatori ancora intrappolati.

Baloch ha affermato che le operazioni di soccorso continueranno fino al ritrovamento di tutti i minatori intrappolati, ma ha aggiunto che le autorità ritengono probabile che il bilancio delle vittime aumenterà ulteriormente. “Le possibilità di trovare qualcuno ancora in vita diminuiscono dopo un’esplosione di gas metano, perché i livelli di ossigeno scendono a zero e i soccorritori stanno procedendo con cautela all’interno della miniera”, ha dichiarato.