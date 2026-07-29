Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 29 luglio 2026

Ultima ora

Incendi Francia, anche la popolazione locale si attiva per spegnere le fiamme nella regione di Bordeaux

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Nella regione di Bordeaux, in Francia, anche la popolazione locale si è mobilitata per sostenere i vigili del fuoco nella lotta contro gli incendi che da giorni sta devastando ettari ed ettari di territorio. A Souge, alcuni cittadini sono stati visti innaffiare il terreno con l’acqua, spegnendo le ultime fiamme e mantenendo il terreno umido per impedire che si sviluppassero nuovi focolai.
Gli abitanti si sono inoltre radunati in riva a un lago a Lacanau per riempire delle cisterne e trasportare l’acqua necessaria a rifornire le autopompe e spegnere le ceneri ancora incandescenti.