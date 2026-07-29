Incendi Francia, anche la popolazione locale si attiva per spegnere le fiamme nella regione di Bordeaux

Nella regione di Bordeaux, in Francia, anche la popolazione locale si è mobilitata per sostenere i vigili del fuoco nella lotta contro gli incendi che da giorni sta devastando ettari ed ettari di territorio. A Souge, alcuni cittadini sono stati visti innaffiare il terreno con l’acqua, spegnendo le ultime fiamme e mantenendo il terreno umido per impedire che si sviluppassero nuovi focolai.

Gli abitanti si sono inoltre radunati in riva a un lago a Lacanau per riempire delle cisterne e trasportare l’acqua necessaria a rifornire le autopompe e spegnere le ceneri ancora incandescenti.