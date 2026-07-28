New York, sindaco Mamdani lancia supermercati comunali: 30% di sconto

(LaPresse) – Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha annunciato l’apertura di cinque supermercati di proprietà comunale, uno per ciascuno dei distretti della città, con sconti del 30% su frutta, carne e altri prodotti essenziali. Il primo negozio aprirà nel Bronx entro la fine del 2027, mentre gli altri entreranno in funzione entro il termine del mandato. Il progetto, pensato per contenere il costo della vita, ha però suscitato forti critiche da parte degli oppositori, che lo considerano un primo passo verso un modello economico di stampo socialista.