Spagna, incendi nella regione di Madrid: evacuati raccontano momenti di paura

La regione di Madrid è devastata dagli incendi. Durante la notte tra domenica e lunedì l’avanzata delle fiamme ha subito un rallentamento, consentendo alle squadre antincendio di intervenire. Il fuoco tuttavia è attivo e non si è ancora stabilizzato. I residenti di Fresnedillas de la Oliva e Cadalso de los Vidrios, nonché di altre località come Cenicientos, che si trovano tra i 50 e gli 80 km da Madrid, sono stati accolti in tre complessi sportivi a Mostoles. Il comune sta dando ospitalità al momento a 403 persone, circa la metà si trova nel centro sportivo Paco Sedano.

I primi sfollati sono arrivati venerdì e ancora non sanno quando potranno tornare nelle proprie case. Tra loro c’è Manuel Fernandez, residente di Fresnedillas. Racconta a LaPresse di essere scappato in fretta dopo aver ricevuto il messaggio di allerta sul telefono cellulare. Lui, ha affermato, ha avuto “fortuna“, a salvarlo sono state le pecore della sua tenuta che, mangiando l’erba circostante, hanno tolto alle fiamme il combustibile che le avrebbe fatte avanzare. Gli sfollati stanno ricevendo assistenza dalla protezione civile e dalla Croce rossa, nonché dalle autorità del Comune di Mostoles, di Madrid, e dalla regione di Madrid. Al loro arrivo nel centro è stato offerto sostegno psicologico e ciascuno ha segnalato eventuali patologie per ricevere farmaci adeguati. Gli abitanti del comune hanno mostrato la loro solidarietà preparando per gli sfollati pasti caldi, dalla paella alla pasta con tonno.