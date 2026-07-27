Parigi, attacca e ferisce 3 persone con un coltello: fermato un uomo

Questa mattina a Porte de Clichy, nella zona nord di Parigi, tre persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello. A colpirle un uomo, che è stato fermato. Secondo Le Parisien, l’aggressore sarebbe un 31enne con problemi di salute mentale. Le vittime sarebbero tre donne di 19, 24 e 36 anni. Una di loro sarebbe incinta.

Secondo quanto appreso da Le Figaro da fonti di polizia, due delle vittime sono attualmente in condizioni critiche, mentre la terza ha riportato ferite meno gravi. Nessuna sarebbe in pericolo di vita. Quanto al movente dell’aggressione, il ministro dell’Interno Laurent Nunez ha affermato di rimanere “molto cauto” rispetto alle motivazioni dell’atto violento commesso da un uomo “che fa dichiarazioni incoerenti”.

Il sospetto è stato rapidamente arrestato “da un agente fuori servizio del quartier generale della polizia di Parigi e ha fornito un’identità falsa“, ha dichiarato ancora il ministro dell’Interno. Al momento le autorità non considerano il terrorismo come movente. È in corso un’indagine. In un video pubblicato sui social media e citato dai media francesi il sospettato appare immobilizzato da diverse persone. Sembra piuttosto disorientato e dice: “Allah me l’ha ordinato“.