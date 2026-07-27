Greta Thunberg si unisce alla protesta studentesca indiana a Londra

L’attivista svedese per il clima Greta Thunberg si è unita domenica a una protesta studentesca indiana a Londra per mostrare solidarietà ai giovani indiani. Quello che era nato come uno scherzo online si è trasformato in una mobilitazione nazionale guidata da giovani, determinati a denunciare i problemi del sistema educativo e a chiedere un cambiamento dell’attuale assetto politico, ritenuto responsabile di gravi criticità.

Intervenendo all’evento della Students’ Federation of India (SFI) UK a Londra, Thunberg ha elogiato le proteste in India e ha affermato: “Ci mostrano cosa possiamo realizzare quando le persone si uniscono e resistono. La lotta degli studenti indiani per la giustizia e la più ampia lotta per la democrazia e la liberazione sono anche la nostra lotta”, ha affermato.