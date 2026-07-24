Ucraina, Zelensky: “Sei morti e decine di feriti in regione Kiev per attacco russo”

Non si ferma il conflitto in Ucraina. È di almeno 6 morti e decine di feriti il bilancio di un attacco missilistico russo che ha colpito la regione di Kiev. Lo riferisce il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post su X. “Nella regione di Kiev è attualmente in corso un’operazione di soccorso a seguito di un attacco missilistico russo. Al momento, si contano decine di feriti. È stato inoltre confermato che, tragicamente, 6 persone hanno perso la vita”, ha scritto Zelensky. “Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Sono in corso gli accertamenti per determinare con esattezza cosa sia accaduto e quale sia la sorte delle persone coinvolte. Tutti i servizi di emergenza necessari sono sul posto”, ha aggiunto.

A rescue operation is currently underway in the Kyiv region following a Russian missile strike. As of now, dozens of people have been reported injured. It has also been confirmed that, tragically, sіх people were killed. My condolences to their families and loved ones. Efforts to… pic.twitter.com/ZUjsTQl4yw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2026

Cinque morti e 9 feriti per attacco russo su Slovyansk

Zelensky ha inoltre riferito di un attacco russo a Slovyansk in cui sono stati registrati 5 morti e 9 feriti. “Si sono registrate vittime anche a Slovyansk a seguito di attacchi aerei con bombe guidate. Cinque persone hanno perso la vita. Le mie condoglianze alle loro famiglie. Altre nove sono rimaste ferite. I russi hanno danneggiato abitazioni civili, l’edificio del consolato e alcuni veicoli”, ha scritto Zelensky, che ha anche riferito di un attacco russo sulla regione di Kiev che ha provocato almeno 6 morti e decine di feriti. “Si è trattato di attacchi brutali contro i civili, e i russi devono esserne ritenuti responsabili. La Russia ha da tempo abbandonato ogni rispetto per le norme internazionali e per i valori umani. Il loro unico interesse è continuare a uccidere. È importante che i nostri partner comprendano appieno che la protezione delle vite dipende anche da loro. I missili intercettori per i sistemi Patriot sono la priorità assoluta”, ha aggiunto Zelensky.