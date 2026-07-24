Trump minaccia ancora l’Ue: “Pagherà un prezzo molto alto, revochi le sanzioni alle aziende Usa”

Donald Trump minaccia l’Europa di “pesanti dazi” per le multe inflitte alle aziende Usa. “L’Unione Europea ci ricasca e, come al solito, prende direttamente di mira le grandi aziende americane!”, scrive il presidente americano su Truth. “Dopo aver multato Apple, senza alcun motivo, per 15 miliardi di dollari, Meta per 3 miliardi di dollari, Amazon per 2,5 miliardi di dollari e molte altre, siamo appena stati informati che Google, un gruppo davvero avanzato e straordinario, è stato multato per un altro miliardo di dollari, senza spiegazioni. Questo porta il totale delle multe inflitte a Google a oltre 18 miliardi di dollari!”, spiega.

Il post con cui Trump è tornato a minacciare l’Ue a suon di dazi. (Foto: TruthSocial, Donald Trump)

“Questa pratica illegale e altamente discriminatoria ha raggiunto questi livelli elevati durante il primo anno dell’amministrazione Biden, ma non continuerà durante l’amministrazione Trump. Gli Stati Uniti d’America non sono un salvadanaio per l’Europa, né permetteremo che lo siano”, prosegue Trump. “Che questa verità serva a dimostrare che avvieremo immediatamente un’indagine ai sensi della Sezione 301 sulla pratica di ‘derubare’ le aziende americane e, di conseguenza, il contribuente americano. L’Unione Europea pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale e altamente scorretta, contro la quale l’ho costantemente messa in guardia. Le sanzioni saranno completamente annullate e prevediamo, al più presto possibile, l’imposizione di pesanti dazi nei loro confronti”, conclude.