India, nuove proteste del movimento degli ‘Scarafaggi’: manifestazioni in tutto il Paese

Manifestazioni in tutta l’India, in solidarietà con le proteste del movimento dei cockroach (“scarafaggi”) nella capitale del Paese, Nuova Delhi.

Le manifestazioni a Nuova Delhi, Mumbai, Hyderabad e Dharamsala hanno visto centinaia di persone scendere in piazza per chiedere le dimissioni del ministro dell’Istruzione indiano, Dharmendra Pradhan, dopo che le ripetute fughe di notizie relative agli esami di ammissione alle facoltà di medicina e ai concorsi pubblici, di grande importanza, hanno scatenato l’indignazione dell’opinione pubblica.

Le proteste del movimento dei cockroach sono nate a maggio, dopo che il presidente della Corte Suprema aveva paragonato alcuni giovani disoccupati a “scarafaggi” durante un’udienza non attinente alla questione.

I sostenitori hanno fatto propria l’osservazione, trasformandola in un movimento satirico che ha attirato milioni di follower sui social media.