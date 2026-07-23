Guardia costiera cinese attacca con idranti ad acqua nave del governo delle Filippine

Nuova tensione tra Cina e Filippine nel Mar Cinese Meridionale. Il governo di Manila denuncia che una nave della Guardia Costiera cinese ha attaccato con un idrante ad acqua una imbarcazione governativa della Filippine. Le immagini diffuse dalla Guardia Costiera filippina mostrano le due imbarcazioni a stretto contatto l’una con l’altra nei pressi della secca di Scarborough.

L’episodio è avvenuto dopo che lunedì le forze armate filippine avevano accusato la Guardia Costiera cinese di aver ferito con una pagaia di legno un marinaio filippino durante un incidente in una secca contesa.

La Guardia Costiera cinese ha risposto sostenendo che due gommoni appartenenti a una nave filippina “illegalmente” ormeggiata avrebbero speronato la motovedetta cinese “in modo pericoloso”.