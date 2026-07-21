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martedì 21 luglio 2026

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Zakharova attacca Tajani: scontro Italia-Russia sui diplomatici espulsi

Zakharova attacca Tajani: scontro Italia-Russia sui diplomatici espulsi
(AP Photo/Pavel Bednyakov)
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La portavoce di Lavrov: “Nessuna vendetta, il ministro degli esteri mente”

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova attacca il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo le reciproche espulsioni di diplomatici tra Roma e Mosca. “L’espulsione dell’addetto militare italiano a Mosca e del suo assistente è una misura adottata in risposta alle decisioni prese dall’Italia“, ha affermato Zakharova, respingendo le affermazioni del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, che aveva definito il provvedimento russo “un atto di vendetta” per l’espulsione di due addetti militari dell’ambasciata russa a Roma e sostenuto che Mosca avesse agito “senza alcun motivo”. “Non ho capito: è ‘senza alcun motivo’ oppure è ‘un atto di vendetta’? Entrambe le affermazioni sono false”, ha scritto Zakharova sul suo canale Telegram.

La portavoce “Mi chiedo se riferiscano le cose a Meloni nello stesso modo”

La portavoce ha poi fatto riferimento alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Mi chiedo se riferiscano le cose a Meloni nello stesso modo: che i buoni diplomatici italiani sono stati rimandati a casa dalla cattiva Russia senza motivo, mentre i cattivi diplomatici russi sono stati espulsi dall’Italia perché lo meritavano”, ha scritto. Il 9 luglio Tajani aveva annunciato l’espulsione di due addetti militari dell’ambasciata russa a Roma, ai quali era stato ordinato di lasciare l’Italia entro tre giorni. In quell’occasione, ricorda la Tass, il ministero degli Esteri russo aveva preannunciato una risposta.

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