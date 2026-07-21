Zakharova attacca Tajani: scontro Italia-Russia sui diplomatici espulsi

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova attacca il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo le reciproche espulsioni di diplomatici tra Roma e Mosca. “L’espulsione dell’addetto militare italiano a Mosca e del suo assistente è una misura adottata in risposta alle decisioni prese dall’Italia“, ha affermato Zakharova, respingendo le affermazioni del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, che aveva definito il provvedimento russo “un atto di vendetta” per l’espulsione di due addetti militari dell’ambasciata russa a Roma e sostenuto che Mosca avesse agito “senza alcun motivo”. “Non ho capito: è ‘senza alcun motivo’ oppure è ‘un atto di vendetta’? Entrambe le affermazioni sono false”, ha scritto Zakharova sul suo canale Telegram.

La portavoce “Mi chiedo se riferiscano le cose a Meloni nello stesso modo”

La portavoce ha poi fatto riferimento alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Mi chiedo se riferiscano le cose a Meloni nello stesso modo: che i buoni diplomatici italiani sono stati rimandati a casa dalla cattiva Russia senza motivo, mentre i cattivi diplomatici russi sono stati espulsi dall’Italia perché lo meritavano”, ha scritto. Il 9 luglio Tajani aveva annunciato l’espulsione di due addetti militari dell’ambasciata russa a Roma, ai quali era stato ordinato di lasciare l’Italia entro tre giorni. In quell’occasione, ricorda la Tass, il ministero degli Esteri russo aveva preannunciato una risposta.