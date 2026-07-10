Esplode finestrino su volo Ryanair per Monaco: 61enne risucchiato e salvato da altri passeggeri

Paura su un volo Ryanair diretto a Monaco di Baviera, dove è esploso un finestrino di un aereo. Un passeggero è stato trattenuto e salvato dai vicini di posto dopo essere stato risucchiato verso l’esterno. L’episodio, che ha scatenato il panico a bordo, è avvenuto su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera, costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito al grave inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci e dalle testimonianze dei passeggeri, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che hanno mandato in frantumi un finestrino della cabina, causando una rapida depressurizzazione. Il passeggero seduto accanto al finestrino danneggiato, un cittadino serbo di 61 anni, è stato parzialmente risucchiato verso l’esterno dalla forza dell’aria. Secondo i testimoni, la moglie e altri passeggeri sono riusciti a trattenerlo e a riportarlo all’interno dell’aereo.

💢 Σκηνές πανικού σε πρωινή πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο, όταν, ενώ ήταν στον αέρα, έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους.



✈️ Λίγο μετά την απογείωση ακούστηκε δυνατός θόρυβος, έσπασε παράθυρο και ο επιβάτης που καθόταν στο… pic.twitter.com/HcFxVQjBuw — iefimerida (@iefimerida) July 10, 2026

Il volo rientrato da Salonicco

Le maschere di ossigeno si sono aperte automaticamente mentre il velivolo iniziava la procedura di emergenza. Il comandante ha interrotto immediatamente il volo ed è rientrato all’aeroporto ‘Macedonia’ di Salonicco, dove l’aereo è atterrato in sicurezza circa venti minuti dopo l’incidente ed è stato trasferito in un’area dedicata ai controlli tecnici. Quattro persone sono state trasportate in ospedale: tre sono state dimesse dopo accertamenti precauzionali, mentre il passeggero serbo è rimasto ricoverato con lievi lesioni da sfregamento e in stato di shock, ma non sarebbe in pericolo di vita. I passeggeri hanno successivamente raggiunto Monaco di Baviera a bordo di un volo sostitutivo. Al momento Ryanair e le autorità competenti non hanno diffuso una nota ufficiale sull’accaduto. Secondo l’emittente pubblica greca Ert, sono state avviate indagini per accertare le cause dell’incidente.