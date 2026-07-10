Caldo record, in Kosovo angurie e frutti ghiacciati per gli orsi di un rifugio a Pristina

Il caldo torrido sta colpendo anche i Balcani e in Kosovo il personale di un rifugio per orsi vicino a Pristina ricorre a frutti e snack ghiacciati per aiutare gli animali a sopportare il caldo. Questi spuntini, preparati durante la notte con mele, angurie, carote e frutti di bosco, vengono distribuiti ogni giorno come rimedio rinfrescante e nutriente per aiutare gli orsi a sopportare il caldo intenso. Il rifugio, gestito dall’organizzazione internazionale per il benessere degli animali Four Paws, ospita oltre 18 orsi bruni salvati.