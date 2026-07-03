Francoforte, operai bloccati a 240 metri sul grattacielo Commerzbank salvati dai vigili del fuoco

Due operai addetti alla pulizia delle vetrate sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco dopo essere rimasti bloccati a circa 240 metri di altezza in una piattaforma sospesa sulla Commerzbank Tower di Francoforte che, con i suoi 259 metri e 56 piani, è il grattacielo più alto della Germania. Secondo i soccorritori, si è trattato del più alto intervento di salvataggio mai effettuato in un contesto urbano in Germania. L’emergenza si è verificata giovedì, quando la piattaforma di lavoro si è bloccata a causa di un guasto tecnico. Per il salvataggio sono intervenuti 24 vigili del fuoco, tra cui cinque specialisti del soccorso in quota.

#Innenstadt

Die Fensterputzer sind gerettet, ihnen geht es gut. Statt 44 Etagen abseilen wurden sie von der Höhenrettung einfach 11 Stockwerke hochgezogen. Glückliche Rettung auf über 200m Höhe 💪🏻 ^fr pic.twitter.com/xUmcTYXnzP — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) July 2, 2026

Il salvataggio difficile a causa del forte vento

“Il forte vento ha reso le operazioni di soccorso estremamente difficili”, ha spiegato il responsabile dell’intervento, Fabian Ommert. Durante le operazioni, le raffiche hanno spinto la piattaforma fino a otto metri dalla facciata del grattacielo, facendola poi urtare ripetutamente contro le vetrate con a bordo anche due soccorritori. Per la prima volta è stata impiegata un nuova verricello elettrico a batteria, che ha consentito di issare uno alla volta i due operai per undici piani fino al tetto dell’edificio, accelerando sensibilmente le operazioni. Successivamente sono stati messi in salvo anche i due soccorritori rimasti nella piattaforma durante la fase più critica dell’intervento. Al termine del salvataggio un tecnico della società incaricata della manutenzione è riuscito a riportare in sicurezza la piattaforma sul tetto dell’edificio. La Commerzbank ha riferito che un’ispezione della facciata effettuata con un drone non ha evidenziato danni strutturali.