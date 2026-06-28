Delfino intrappolato in una rete al largo di Salerno: un gruppo di diportisti lo salva

Un delfino, rimasto intrappolato in una rete al largo di Salerno, è stato liberato da un gruppo di diportisti in gommone. Le immagini sono state condivise sui social dall’Area Marina Protetta Punta Campanella, riserva naturale che si affaccia sull’isola di Capri. “E’ un film, non ci credo, l’abbiamo liberato”, ha detto un uomo che stava filmando la scena. E mentre stavano cercando di salvare il delfino, tutt’intorno altri esemplari si sono esibiti in spettacolari piroette fuori dall’acqua.