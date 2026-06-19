Giappone, incendio in una scuola elementare di Tokyo, evacuate 300 persone

Circa 300 tra studenti e insegnanti sono stati evacuati o messi in salvo dopo un incendio divampato venerdì nella scuola elementare Takinogawa, nel centro di Tokyo, in Giappone. Le fiamme sono partite nei pressi di un’aula di musica al quarto e ultimo piano dell’edificio. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo un insegnante e alcuni alunni, rimasti feriti in modo non grave. Le immagini diffuse dalle televisioni locali hanno mostrato una densa colonna di fumo nero uscire dalle finestre mentre decine di mezzi di soccorso intervenivano sul posto. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.