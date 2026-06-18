Ucraina, Zelensky: "Raid su Mosca risposta a droni russi su chiesa a Kiev"

“La Russia ha colpito la Lavra di Pechersk a Kiev con i droni. Si tratta di uno dei luoghi sacri più importanti per l’intero mondo cristiano. Attaccare luoghi come questi è di fatto un crimine contro l’umanità. Naturalmente stiamo preparando le nostre risposte a tali attacchi e stamattina potete vedere una di queste risposte nella regione di Mosca”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Bruxelles alla riunione con i ministri della Difesa dei paesi Nato che fanno parte del gruppo di contatto per l’Ucraina. “Putin non sta fermando questa guerra. Insiste nel portarla avanti, Quindi la pressione deve aumentare“, ha aggiunto Zelensky.