Caso Zapatero, indagate anche le figlie Alba e Laura

Il giudice istruttore del Tribunale nazionale spagnolo, José Luis Calama, ha convocato le figlie dell’ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero, Alba e Laura, a dichiarare come indagate nell’inchiesta aperta su presunte irregolarità nel salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Risulta indagata anche la segretaria del partito socialista, Gertrudis Alcazar. Ne ha dato notizia il Tribunale nazionale in una nota. Calama ha preso questa decisione su richiesta della Procura Anticorruzione spagnola. Il magistrato spiega che le attività della società Whathefav, di cui le figlie di Zapatero sono co-amministratrici “sembrano essere collegate” alla presunta rete di traffico di influenze, su cui gli inquirenti stanno indagando e che si sospetta, fosse diretta dallo stesso Zapatero.