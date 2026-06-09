Uomo accoltellato a Belfast, arrestato un 30enne: l’aggressione in un video

Un uomo, che si ritiene sia di nazionalità somala, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio in seguito a un brutale attacco con un coltello avvenuto ieri sera a Belfast, nell’Irlanda del Nord, nel Regno Unito. L’uomo, di circa 30 anni, è in custodia cautelare. Un video che circola online mostra diverse persone, tra cui una armata di mazza da hurling, che affrontano il presunto aggressore fino all’arrivo della polizia. Un uomo di circa 40 anni, rimasto ferito nell’attacco, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Lo riporta la Bbc.

Starmer: “Attacco ripugnante”

“L’orribile attacco avvenuto ieri sera a Belfast è ripugnante”, ha affermato il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, aggiungendo che non tollererà “assolutamente scene di violenza aberranti come questa nelle nostre strade”. “Il mio pensiero va innanzitutto alla vittima e ringrazio i primi soccorritori, compresi i cittadini che sono intervenuti”, ha aggiunto Starmer, come riporta la Bbc. La polizia ha riferito che la vittima è stata trasportata in ospedale nella tarda serata di ieri con gravi ferite al viso, al collo e alla schiena