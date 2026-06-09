Papa Leone XIV in Spagna, la benedizione in italiano e spagnolo del treno che porta i vescovi a Barcellona

Una doppia benedizione, in spagnolo e in italiano, per il treno che porterà i vescovi spagnoli e i giornalisti accreditati da Madrid a Barcellona, seconda tappa del viaggio di Papa Leone XIV in Spagna. A impartirla, nella stazione di Atocha a Madrid, il segretario generale e portavoce della Conferenza episcopale spagnola, Francisco César García Magán, che ha sottolineato: “Questa benedizione non è solo per questo treno: è per tutta la compagnia, per tutti i lavoratori della compagnia, i collaboratori, i dirigenti, grazie per questo gesto di grande collaborazione e di amicizia”. La compagnia Iryo ha messo a disposizione per il viaggio uno dei suoi treni Frecciarossa, che ha personalizzato con il logo e il motto (‘Alzad la mirada’, alzate lo sguardo) ufficiali della visita.