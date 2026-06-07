Sparatoria in Ohio, almeno 12 feriti

Una sparatoria ha causato in Ohio, negli Stati Uniti, il ferimento di almeno 12 persone. La sparatoria avvenuta vicino a un affollato festival di strada a Toledo.

La polizia di Toledo ha dichiarato che la sparatoria è avvenuta sabato vicino all’Old West End Festival, un raduno annuale di musica dal vivo e visite guidate alle case storiche in un quartiere storico. Il vice capo della polizia Joe Heffernan ha affermato che sembra che almeno due persone abbiano sparato e che a quanto ricostruito pare che “probabilmente si stessero sparando a vicenda“. Nessun sospettato è stato fermato e sono in corso le ricerche, la polizia ha invitato tutti i presenti a fornire i filmati e le foto in loro possesso.

Due delle vittime versano in condizioni critiche, ha aggiunto Heffernan. L’età delle vittime varia dai 14 ai 61 anni, con la maggior parte di loro poco più che ventenne.