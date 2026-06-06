La Monaco Energy Boat Challenge torna dall’8 all’11 luglio

Lo Yacht Club de Monaco ospiterà e organizzerà dall’8 all’11 luglio la 13ª edizione della Monaco Energy Boat Challenge, evento che riunirà studenti, ingegneri, ricercatori, cantieri navali e rappresentanti dell’industria per promuovere l’innovazione nella propulsione marittima sostenibile.

Organizzata sotto l’egida dell’iniziativa “Monaco, Capital of Advanced Yachting”, l’edizione 2026 vedrà la partecipazione di 56 team provenienti da 34 università di 22 Paesi, coinvolgendo oltre 1.000 studenti impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative per una navigazione più pulita. Tra i progetti in gara figurano 49 imbarcazioni elettriche, sei a idrogeno e un prototipo alimentato a metanolo. Dieci team gareggeranno inoltre utilizzando la tecnologia dei foil, che riduce la resistenza all’avanzamento sollevando l’imbarcazione sopra la superficie dell’acqua e migliorando così l’efficienza energetica.

“La Monaco Energy Boat Challenge è un’opportunità per trasformare le idee in pratica. Qui i team possono testare le tecnologie in condizioni reali, confrontarsi con l’industria e condividere le proprie esperienze. È proprio questo approccio concreto a conferire un valore aggiunto così importante all’evento”, afferma Bernard d’Alessandri, direttore e segretario generale dello Yacht Club de Monaco.

Monaco Energy Boat Challenge, un successo iniziato nel 2014

La competizione è suddivisa in quattro categorie: Energy Class, AI Class dedicata alle imbarcazioni autonome senza pilota, SeaLab Class e Open Sea Xperience. Quest’ultima è diventata una delle categorie più strategiche dell’evento, consentendo a cantieri e aziende di testare imbarcazioni certificate a zero emissioni già prossime alla commercializzazione. Sono attesi 16 team in questa categoria, a testimonianza del rapido sviluppo delle tecnologie di propulsione elettrica e a idrogeno. Le imbarcazioni saranno esposte e accessibili gratuitamente al pubblico, offrendo una panoramica concreta delle più recenti soluzioni a zero emissioni disponibili sul mercato.

Lanciata nel 2014, nelle prime 12 edizioni la Monaco Energy Boat Challenge ha coinvolto oltre 6.500 studenti, appartenenti a 400 team in rappresentanza di 50 università e 35 nazionalità.

Accanto alle competizioni in mare, che comprendono prove di velocità, slalom, resistenza e la finale del campionato, il programma prevede una serie di appuntamenti tecnici. Il 9 luglio si terrà l’Advanced Yachting Technology Conference, dedicata alle innovazioni più avanzate nel settore dello yachting. Il 10 luglio sarà invece la volta della 7ª Alternative Fuels & SustainableYachting Conference, organizzata dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, che affronterà temi quali i carburanti alternativi, la propulsione eolica, il metanolo, gli sviluppi della tecnologia delle batterie e le prospettive della propulsione nucleare applicata allo yachting.

L’evento, sostenuto dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, UBS, BMW e SBM Offshore, riunisce alcuni dei principali attori del settore, tra cui Safe Harbor, Oceanco, Ferretti Group, Azimut | Benetti Group e Lürssen. Grande attenzione sarà inoltre dedicata alla condivisione delle conoscenze e al dialogo con l’industria. Attraverso i Tech Talks, i team presenteranno i propri progetti davanti a una giuria internazionale, mentre il Corporate Mentoring Program e il Job Forum favoriranno l’incontro tra studenti, ricercatori e aziende attive nel settore marittimo.