Romania, drone navale esplode nel porto di Costanza: “E’ di quelli utilizzati nella guerra in Ucraina”

Un drone navale, avvistato questa mattina nel porto di Costanza, è esploso senza causare vittime. Lo riferisce il ministero della Difesa di Bucarest. “Il drone, rinvenuto questa mattina, 5 giugno, nel porto civile di Costanza, vicino alla sede dell’Agenzia rumena per il salvataggio in mare, si è autodistrutto intorno alle 10:30, senza causare vittime”, si legge nella nota. “L’area era già stata messa in sicurezza e isolata dalle forze dei servizi segreti rumeni, della Guardia Costiera e del Ministero della Difesa Nazionale, essendo l’immobile, in quel momento, oggetto di valutazione e messa in sicurezza”, informa ancora il ministero. “Il drone è dello stesso tipo utilizzato nella guerra in Ucraina”. La nota precisa “che l’oggetto in questione non fa parte dell’equipaggiamento dell’esercito rumeno e non è stato impiegato nelle recenti esercitazioni organizzate dal ministero della Difesa Nazionale nell’area del Mar Nero”. “Il caso è oggetto di indagine da parte della Procura della Corte d’Appello di Costanza”, si legge ancora.